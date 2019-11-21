'Bugün ne pişirsem ' diyenlere günün menüsü (21 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün tel şehriye çorbası, patlıcanlı türlü yemeği, pirinç pilavı ve sarma kadayıf tatlısı var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Tel şehriye çorbası

Malzemeler

- 1 çay bardağı tel şehriye + 1 çorba kaşığı daha tel Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su yaklaşık

Yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Patlıcanlı türlü yemeği

Malzemeler

- 3 tane patlıcan

- 2 tane küçük boy patates

- 2 tane domates

- 1 tane soğan

- 2 tane yeşil biber

- 1 yemek kaşığı domates salça

- Zeytin yağı

- Sıvı yağ

- Sıcak su

- Tuz

Yapılışı

Patlıcanlar yıkanır, Alacalı olacak şekilde patlıcanların kabukları soyulur. Derin bir kaseye soğuk su koyulur, üzerine doğranmış patlıcanlar eklenir. (Amacımız patlıcanların kararmaması sağlamak ve acı suyunu çıkarmak.) tencereye 2-3 yemek kaşığı zeytin yağı, birazda ayçiçek yağı dökülür. Üzerine soğan ve biberler doğranır. Orta ateşte kavurulmaya başlanır. Sonra üzerine yarım çay bardağı sıcak su ve küp küp doğranmış patatesler eklenir. Kavrulur. Üzerine doğranmış domatesler ve salça eklenir. Domatesler yumuşadığı zaman suyu süzülerek patlıcanlar tencereye alınır. Kavrulur. Patlıcanlar iyice kavrulduğu zaman patlıcanların üzerine 1 parmak çıkasıya kadar sıcak su dökülür. Kısık ateşte pişirilir. Patateslerin yumuşadığı zaman yemeğiniz pişmiş demektir. Yemek piştiği zaman üzerine tuz serpilir, karıştırılır.

Pirinç pilavı

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tereyağı ve ayçiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

İpucu

Pilav yapımında kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin.Pirinçleri önceden yıkayıp çok uzun süre dışarıda bekletmeyin ki yapısında kırılmalar meydana gelmesin.Kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde ılık suda bekletip suyunu süzdükten sonra daha az miktarda sıcak su ekleyip salma usulü pirinç pilavı da hazırlayabilirsiniz. Pirinçin türüne göre su ekleme müktarı değişiklik gösterebilir.

Sarma kadayıf tatlısı

Malzemeler

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsimiz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek istersenizde tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.

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