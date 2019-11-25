'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (25 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ekşili köfte çorbası, patates oturtma, erişte ve magnolia var.





Malzemeler

- 250 gr kıyma

- Yarım çay bardağından bir parmak fazla ince bulgur veya pirinç

- Karabiber, kimyon, yenibahar, kekik, nane, tuz

- 2 Su bardağı yoğurt

- 1 Tepeleme çorba kaşığı un

- 1 yumurtanın sarısı

- 1 Limonun suyu

- 1 Buçuk litre su

- 1 Adet et bulyon

Yapılışı

Köfteleri hazırlamak için kıyma, bulgur ve baharatları bir kaba alın ve iyice özleşinceye kadar 5-8 dk yoğurun. Bir tepsinin tabanını un ile kaplayın. Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz ortasıyla yuvarlayın, ihtiyaç duyarsanız parmağınızla avucunuza biraz su sürebilirsiniz. Yuvarlanmış köfteleri un kaplı tepsiye koyun. Köfteler tamamlanınca büyükçe bir tencereye 1 buçuk litre su koyup kaynatın ve et bulyonu ekleyin. Bu sırada terbiyeyi hazırlamak için geniş bir kaba yoğurdu alın, üzerine unu eleyin, bir yumurta sarısını ve limonu ekleyin. İyice karıştırın ve köftelerin kaynadığı sudan iki kepçe sıcak suyu yavaşça ve sürekli karıştırarak terbiyenin olduğu karışıma ekleyin. Hazırlanan terbiyeyi yavaşça ve yine karıştırarak köftelerin üzerine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20-25 dk pişirin. Pişen çorbanın üzerine istediğiniz miktarda yağın içinde hazırlayacağınız nane ve kırmızı biberli sostan dökün, tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.





Malzemeler

- 4- 6 tane patates

- 500 gram kıyma

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tane kuru soğan (ince kıyılmış)

- 1 yemek kaşığı salça

- 3 tane domates (küçük doğranmış)

- 5 dal kıyılmış maydanoz

- 2 diş ezilmiş sarımsak

- 1 su bardağı su

- Tuz

- Karabiber

Yapılışı

Patates oturtma için önce kıymayı sıvı yağda biraz kavurun. Soğan ve sarımsağını ekleyin bir iki karışım kavrulsun ve salçasını ilave edin. Ardından domates, maydanoz, baharat ve suyunu katıp kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar sote yapın. Bu arada patatesleri soyun, yıkayın ve ince dilimleyin, yuvarlak dilimler olacak. Borcamı bol yağlayın ve patates dilimlerinden bir kat borcama döşeyin, kıyma harcının yarısını patateslerin üzerine yayın sonra tekrar patates dizin. En üste fırçayla biraz sıvı yağ sürün. Borcamın üzerini folyo ile kapatıp patatesler pişene kadar 200 derece fırında pişirin. Patatesler yumuşayınca üzerini açın, biraz kızarsın. Patates oturtmamız 1-2 dakika dinlendirdikten sonra servise hazır olur.

İpucu: Patates oturtmayı fırında yapabileceğiniz gibi tencerede de yapabilirsiniz.





Malzemeler

- 2 su bardağı erişte

- Yeteri kadar su (kaynar)

- Tuz

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağ

Yapılışı

Orta boy genişliğinde bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur ve üzerine 2 su bardağı erişte dökülür. Orta ateşte hafif renk değiştirinceye kadar kavrulur. Daha sonra üzerini yarım parmak geçecek kadar su eklenir. Damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Erişteler yumuşayıncaya kadar haşlanır. Piştikten sonra süzgeç yardımıyla erişteler süzülür. Erişteyi haşladığınız tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup eritilir. Eriyen tereyağın üzerine süzülmüş erişteler eklenir. 2 - 3 defa karıştırıldıktan sonra eriştenin altı kapatılır. 5 dakika dinlenince servise hazır.





Malzemeler

- 1 litre süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 adet yumurta sarısı

- 1 Türk kahvesi fincanı mısır nişastası

- 2 yemek kaşığı tepeleme un

- 1 adet vanilya

- 1 kutu krema ( 200 ml)

- 2 paket Eti Burçak bisküvi

- 10-15 adet çilek veya 3 tane muz

Yapılışı

İki paket burçak bisküviyi rondoda çekin, toz haline getirin. Çilekleri yeşil yaprak bölümlerini koparmadan su dolu bir kasede bekletin. Temizlensinler. Krema, bisküvi ve çilek hariç. Muhallebi malzemesi ile muhallebinizi hazırlayın…. Yani süt, toz şeker, yumurta sarısı, mısır nişastası, un ve vanilyayı derin bir tencerede güzelce telle çırpın ve ocakta muhallebi kıvamı alana kadar göz göz olup, pıt pıt atana kadar pişirin. Şimdi suda bekleyen çilekleri sudan üstten toplayarak elinizle nazikçe alın. Süzgeçe koyun, çileklerin yaprak kısımlarını bir bıçak ile alın ve atın. Çilekler süzgeçte beklesin. Muhallebiniz bu arada pişti. Mahellebi soğurken siz süzülmüş çilekleri dilimleyin. Magnoliayı hazırlayacağınız kupları, derin kaseleri ya da geniş derin bardaklarınızı hazırlayın. Muhallebi soğudu. Şimdi içine 1 kutu kremayı ekleyin ve telle karıştırın. Homojen bir karışım olsun. Şimdi hepsini, yani tüm malzemeyi birleştirme zamanı. Bardakların en alt bölümüne, yani dibine çektiğimiz bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun. Şimdi bardağın kenarlarına dilimlenmiş çilekleri -yerleştirin, dizin. Bardağınıza şimdi pişmiş muhallebiden birer kepçe koyun. Üzerine tekrar 1 kaşık bisküvi ve tekrar puding koyun bu şekilde pudingi paylaştırıp bitirin. Tatlının en üstünü de kalan bisküvilerinizi paylaştırak kapatın.Tatlınızı bitirin. En üstünü çilek dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

İpucu: Tatlınızı buzdolabında 4 - 5 saat soğutup servis edin.





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