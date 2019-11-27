'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, köfte patates kızartması tarifi, fırında makarna tarifi ve cennet çamuru tatlı tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Malzemeler

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Köfte patates kızartması tarifi

Malzemeler

Köfte için

- 450 gram yağsız kıyma

- 5 tane galeta varsa galeta tozu veya ekmek içi

- 1 soğan

- 3 sarımsak

- 4 dal maydanoz

- 1 yumurta

- Karabiber, kırmızı biber, tuz varsa kimyon isteğe göre ölçülerinizi yapabilirsiniz.

Patates için

- 5 patates

Kızartmak için

- 2 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Köfte harcı 5 dakika bütün malzemeler birbirine geçene kadar yoğurulur streçe sarılıp 10 dk kadar buz dolabında bekletilir. Bu sırada patatesler soyulup doğranır ve kurulanıp önceden ısıttığımız kızgın yağa koyarak pişirilir ,patates kızardıktan sonra köftelerimizi kızartalım. Bu şekilde yapmazsak patateslerde kararma olur.

Fırında makarna tarifi

Malzemeler

- 1 paket fırın makarna

- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri(üzeri için)

Beşamel sos için

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 3 yemek kaşığı un

- 2,5 su bardağı süt

- 1/2 adet muskat cevizi

Yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın. Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. 2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın. Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün. Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın. Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin. Fırında makarna servise hazır.

Cennet çamuru tatlı tarifi

Malzemeler

- 300 gram kadayıf

4 yemek kaşığı tereyağı

100 gram toz antep fıstığı

Şerbeti için

- 2 su bardağı şeker

- 1 su bardağı su

- 3-4 damla limon

Yapılışı

Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine koyun ve 30 dakika kaynatıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın ve tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurun. İçerisine fıstığın 3/4 ünü ekleyip kavurmaya devam edin. Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ekleyip karıştırın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığında tatlımız servise hazırdır. Üzerine kaymak ve kalan fıstığı ekleyip servis edebilirsiniz.

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