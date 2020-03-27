'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, hamsi kuşu tarifi, çoban salatası tarifi ve sarma kadayıf tarifi var.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası malzemeleri

2 çay bardağı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Hamsi kuşu tarifi

Hamsi kuşu malzemeleri

1 kilogram hamsi

4 yemek kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak sıvı yağ

Hamsi kuşu yapılışı

Hamsilerin kafalarını koparıp, kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp, tuzlayın. Hamsilerin iç yüzleri birbirine temas edecek şekilde tabağa sıralayın.Büyük bir tabağın içinde mısır unu ve tuzu karıştırın. Hamsileri iki taraflı mısır ununa batırıp kızgın yağda kızartın. Sıcak servis edin.

Çoban salata tarifi

Çoban salata malzemeleri

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy salatalık

1 adet büyük boy kuru soğan

1/4 demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Çoban salata yapılışı

Domatesleri ince ince doğrayın. Kabuğu soyulan salatalıkları domatesler gibi ince ince kesin. Biberleri ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde kesin. Kuru soğanı ince ince doğrayın ve maydanozu incecik kıyın. Kuru soğan hariç bütün malzemeleri salata kabında karıştırın. Salata tabağına aldığınızda üzerine kuru soğanları ekleyin. Tuzu, zeytinyağını ve taze limon suyunu üzerine ekleyip servis edin.

Sarma kadayıf tatlısı

Sarma kadayıf malzemeleri

650 gram kadayıf

400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Sarma kadayıf üzeri için

200 gram margarin

100 gram tereyağı

Sarma kadayıf şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limon

1 kaşık margarin (parlak olması için)

Sarma kadayıf yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.