'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bezelye çorbası tarifi, sebzeli köfte tarifi, domatesli arpa şehriye tarifi ve galeta unlu tatlı var.

Bezelye çorbası tarifi

Bezelye çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 250 gram kuru bezelye (1 bardak)

- 2 orta boy soğan

- 1 küçük havuç

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı ( tepeleme) tereyağı veya margarin

- Yarım yemek kaşığı tuz

Bezelye çorbası terbiyesi için:

- 1 bardak süt

- 2 yumurta sarısı

Bezelyeler ayıklanıp 4 - 5 saat suda beklenilir. Soğan ve havuçları küçük parçalara doğrayıp, yağla birlikte kısık ateşte 4 - 5 dakika pişirin. Un katın ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ve bezelyeyi ekleyin, kısık ateşte bezelyeler ezilinceye kadar pişirin. Çorbayı süzgeçten geçirerek başka bir tencereye aktarın. Tuz atıp tekrar ateşe ekleyin. Sütlü terbiyesini ekleyin. Sıcak servis edin.

Sebzeli köfte tarifi

Sebzeli köfte malzemeleri

- 1 patates

- 1 pırasa

- 2 havuç

- Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

- Yarım su bardağı mısır

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

- 3 - 4 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sebzeli köfte kızartmak için:

- Ayçiçek yağı

- Tuz

- Karabiber

Sebzeli köfte sosu için:

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı domates püresi

- 1 çay bardağı krema

- 1 - 2 tatlı kaşığı acı sos

- Tuz

- Karabiber

Tavaya zeytinyağı ekleyip kızdırın. İnce ince doğranan pırasayı ekleyin ve soteleyin. Pırasa hafif yumuşamaya başlayınca rendelenen havucu ve patatesi ekleyin (patatesi rendeleyince suyunu süzün). Patates ve havuç sotelenince diğer sebzeleri de ekleyin. Ocaktan alın. Derin bir kaseye malzemeyi alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine 1 yumurta, kaşar peyniri, unu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavada yağı ısıtın. Köfte harcından yemek kaşığı dolusu alıp tavaya aktarın. Köftelerin her iki tarafını da kızartın. Servis tabağına alın. Diğer yanda sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Domates püresini ekleyip 1 dakika pişirin. Kremayı ekleyip karıştırın. 2 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Köftelerin üzerine acı sos gezdirip servis yapın.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

- 2 su bardağı arpa şehriye

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

- 1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

- 1 adet çarliston biber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- Tuz

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Galeta unlu tatlı tarifi

Galeta unlu tatlı malzemeleri

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı toz şeker

- 3 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

- Yarım çay bardağı hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı muhallebisi İçin:

- 3 su bardağı süt

- 2 kahve fincanı tam buğday unu

- 1 çay bardağı toz şeker

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilin

- 1 paket krem şanti

Galeta unlu tatlıyı süslemek İçin:

- 1/2 su bardağı hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı şerbeti İçin:

- 2 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 2 damla limonun suyu

İlk olarak kek hazırlanır. Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır. Daha sonra içerisine sıvıyağ, galeta unu, ceviz, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu arada şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın. Bu arada içine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun. Muhallebiyi hazırlamaya başlayın. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin. Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın. Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Servis ederken üzerini süslemeyi unutmayın.