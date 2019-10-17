Bugün ne pişirsem? İşte günün menüsü (17 Ekim 2019)

“Bugün ne yemek pişirsem?” diye düşünüyorsanız bu birbirinden pratik, kolay ve lezzetli tarifleri kaçırmayın. İşte günün tarifi…

Tavuk suyu çorbası

Püreli Tas Kebabı Tarifi

Sebzeli pilav

Pişmeyen Muzlu Cheescake Tarifi

Tavuk Suyu Çorbası

1 tavuk göğsü ya da tavuk budu

1 havuç

1 yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı un

Tereyağ

Sıvıyağ

Karabiber ve nane (arzuya göre)

Un

Yarım limon

Tuz

Yapılışı

Öncelikle tavukları 1 litre suda haşlayın. Haşlandıktan sonra tavukları çorbalık olarak parçalayın. İncecik rendelediğiniz havucu 1 ya da 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile iyice kavurun. Kavurduktan sonra tavuk suyunu tamamını havuca ekleyin. Kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra şehriyeleri kaynayan suya ekleyin. 1 yemek kaşığı unu biraz su ile yoğurt kıvamına getirin. Ve kaynayan suyu karıştırarak dökün. Şehriyeler yumuşadıktan sonra 1 yumurta sarısı ve yarım limon suyunu bir kapta karıştırın. Bu karışımı kaynayan çorbaya ılıtarak ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Kıvamlı bir çorba olana dek pişirin. Çorba piştikten sonra tereyağlı naneli karışımı çorbanın üzerine gezdirin.

Püreli Tas Kebabı

500 gr. kuşbaşı et

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates rendesi

2 – 2,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

3 adet ortaboy patates

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 dal Taze kekik

Yapılışı

Tereyağını ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın.

Kızgın yağa kuşbaşı etleri ilave edin ve suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.

Suyunu çeken etlere yemeklik doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyerek soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Salçayı ekleyin ve 1 dakika daha kavurun.

Domates rendesini ekleyerek kavurmaya devam edin.

Tencereye suyunu ve tuzunu ekleyerek kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişerken ara ara suyunu kontrol edin, suyu çok eksilmiş ama etler istediğiniz kıvamda yumuşamamışsa sıcak su ekleyin.

İsteğe göre patates püresi ya da kızarmış patateslerle servis yapın.

Sebzeli Pilav Tarifi

1 su bardağı pilavlık pirinç

3 yemek kaşığı arpa şehriye

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı Tuz

Yapılışı

Sebzeli pilav için öncelikle 1 su bardağı pilavlık pirinci 30 dakika kadar ılık suyun içinde bekletip, ardından süzün.

Tekrar suyun altında iyice yıkayıp, süzün.

Diğer tarafta 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet yeşil biber ve 1 adet havucu minik küpler halinde kesin.

Derin orta boy bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, ısıtın.

Isınan yağın üzerine 3 yemek kaşığı arpa şehriye ekleyin.

Hafifçe kahverengi olana kadar kavurun.

Kavrulan arpa şehriyenin üzerine havuç ve biberleri koyup, 3 dakika kadar kavurun.

Daha sonra pirinci koyup, 2 dakika kadar daha kavurun.

Pirincin üzerine 1 çay bardağı haşlanmış bezelye, damak tadınıza göre tuz ve 2 su bardağı sıcak su koyup, 1-2 kere karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatıp, kaynamaya bırakın.

Pilav kaynadıktan sonra ocağın altını kısın.

Kısık ateş üzerinde suyunu çekene kadar pişirin. Pilav piştikten sonra tencerenin kapağını açın.

Üzerine kağıt havlu koyup, kapağı kapatın. 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Pişmeyen Muzlu Cheesecake

2 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi (taze olması iyi olur)

2 yemek kaşığı süt

200 gr labne

1 damla vanilya aroması

2-3 tatlı kaşığı pudra şekeri

Tabanı için:

Yarım paket petibör bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Kakaolu krem şanti (yarım paket, 1 çay bardağı soğuk sütle çırpılmış)

Bisküvi kırıntısı (tabandan artanları kullanın)

Muz dilimleri

Yapılışı

Bisküvilerin yarısından fazlasını blenderın haznesine alın.

İçine erittiğiniz tereyağını da ilave ederek yüksek devirde çekin.

Hazırladığınız tabanı kuplara paylaştırın ve biraz bastırarak sıkılaşmasını sağlayın.

Muzları soyun blendera alın, labne, pudra şekeri, 2 yemek kaşığı süt, vanilya aroması ve hindistan cevizi rendesini birlikte kıvam alıncaya kadar çekin.

Hazırladığınız muzlu kremayı bir krema sıkma torbasına doldurun ve bisküvi taban koyduğunuz kuplara paylaştırın.

Üzerine soğutulmuş süt ile çırptığınız şantiyi sıkın, muz, hindistan cevizi ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın.



