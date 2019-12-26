Bugün okullar tatil mi? 27 Aralık nerelerde okullar tatil

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte bugün okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde de okullar tatil edildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezi ve köy okulları 27 Aralık 2019 Cuma günü tatil edildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş’ın Onikşuat, Dulkadiroğlu, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların bir kısmı kar nedeniyle bugün tatil edildi.

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okullar;

Çağlayancerit ilçesinde Oruçpınarı, Helete ve Bozlar Mahallelerindeki okullar dışındaki tüm okullar. Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli Başpınar Ortaokulu, Ağabeyi İlkokulu, Kemallı İlkokulu, Başdervişli İlkokulu/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/Otraokulu. Onikişubat ilçesinde Tekir Kısık İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir ÇPL, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu, Çevrepınar İlk/Ortaokulu. Andırın ilçesinde Geben Şehit Ahmet Boz Ortaokulu, Geben Şehit Ramazan Avcı Lisesi, Altınyayla Ortaokulu, Akifiye Ortaokulu.

DHA-İHA-AA