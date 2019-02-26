Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

27 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler:

BİTLİS

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.

BİTLİS TATVAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün (27 Şubat Çarşamba) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YİBO’lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim-öğretim kurumları dahil) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

MUŞ

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.