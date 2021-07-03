Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 3-4 Temmuz bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının cevabı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde ayrıntılı şekilde yer aldı. İşte bakanlığın gönderdiği genelgedeki sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, bugün sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN KALKTI MI?

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz tarihi itibariyle tamamen kalkmış bulunuyor. Konuyla ilgili olarak genelgede şu ifadelere yer verildi:

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

3-4 TEMMUZ BU CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yayımlanan genelge kapsamında 3-4 Temmuz, (Bu Cumartesi Pazar) sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.