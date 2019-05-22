Bugün yaşanan son depremler neler?

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası korku yaşanırken herhangi mal ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle birlikte Türkiye'de yaşanan son depremler de araştırılmaya başlandı.

22 MAYIS SON DEPREMLER NELER?

Bugün öğlen saatlerine kadar 3'ten büyük 4'ten küçük iki deprem meydana geldi. İlki gece 01.26 sularında 3.5 büyüklüğünde Girit Adası'nda ikincisi ise saat 09.34'te Erzincan’ın Kemah ilçesinde 3.8 büyüklüğündeydi.