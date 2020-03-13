PSO J030947.49 + 271757.31 ismi verilen süper kütleli kara delik Dünya’ya parçacık ışınları göndermesine rağmen gezegen için bir tehlike arz etmiyor. Çünkü süper kütleli kara delik Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzakta bulunuyor.

Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan süper kütleli kar deliğin radyasyon ışınları, Büyük Binoküler Teleskop (LBT) adı verilen teleskop ile tespit edildi. Araştırmacılar, LBT ile yaptıkları gözlemlerde süper kara deliğin bileşimi ve yapısal özellikleri hakkında bilgi toplayabildiler. İtalya’da bulunan Insubria Üniversitesi’nden astrofizikçi Silvia Belladitta, aktif bir galaksinin çekirdeği, yıldızlar ve gazla beslenen süper kütleli kara deliğin parlak spektrumlar yaydığını söyledi.

Kara deliğin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgilerin yanında yaşı hakkında bilgiler de gözlemler sonucunda belirlenebildi. LBT tarafından toplanan verileri göre PSO J030947.49 + 271757.31’den gelen saptanabilir ışınlar neredeyse 13 milyar yıl önce kara delikten yayıldı.

Bu, süper kütleli karadeliğin evrenin ilk yıllarında veya Büyük Patlama'yı takip eden yaklaşık bir milyar yıl boyunca zaten aktif olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, araştırmacılar ışığın Dünya'dan tespit edilmesi 13 milyar yıl sürdüğünden, PSO J030947.49 + 271757.31’in bu nedenle keşfedilen en eski ve en uzak süper kütleli kara delik olduğunu söylüyor.

Araştırmacılardan Silvia Belladitta, “Keşfimiz sayesinde evrenin yaşamının ilk bir milyar yılında güçlü ışınlar yayan çok sayıda büyük kara delik olduğunu söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz sonuçlar, evrendeki büyük kara deliklerin kökenlerini açıklamaya çalışan teorik modellere ciddi kısıtlamalar getiriyor” dedi.