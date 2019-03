Menderes Türel, CNN TÜRK'te Buket Aydın ile 40 programında merak edilenleri yanıtladı.

Soru 3 - Buket Aydın: Siyaset hayatınızda babanızın etkisi ne kadar oldu?

Menderes Türel: Ailemin ve babamın çok etkisi var. Bütün aile büyüklerimize Allah rahmet eylesin. Biz 1949’dan itibaren siyasetin içindeyiz. Dedem, Demokrat Parti’nin kurucu ikinci başkanı Antalya’da. Babam, özellikle merkez sağda siyaset yapan Adalet Partisi’nde Sayın Süleyman Demirel’in en yakın arkadaşlarından biri. Amcam, Anavatan Partisi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış. Yani merkez sağ siyasetin içinden geliyoruz.









Ben siyasetin içinde doğdum büyüdüm. 1974 senesinde 10 yaşındaydım. Seçimler yapılırken babam radyodan seçim sonuçlarını bana iletir ben de kâğıt ve kalemle Antalya’da kaç tane milletvekilliği çıktığını hesaplardım. Çok küçük yaşlarda babamların desteklediği partilerin mitinglerine gittiğimi çok iyi hatırlarım. Babam benim adımı özellikle Menderes koymuş. Ablamın adı da Berrin. Yani benim adımda bir demokrasi şehidinin yaşıyor olması benim için çok büyük bir onur. O yüzden hep okulda öğretmenlerimiz bize sorardı “Kim büyük adam olacak?” diye. Ben el kaldırırdım. Bir gün babamla şöyle bir diyaloğumuz oldu. 2004 senesinde seçilmiştim. Elini öpmeye gittim. “Ben sana bu günler için bu ismi koydum” demişti. Çok duygulanmıştım.

Soru 5 - Buket Aydın: Menderes Türel belediyeciliğinde Antalya’da değişen neler oldu?

Süre iki dakikamı? Başka soru var mı? O kadar çok şey değişti ki Bunları iki dakikaya sığdırmak mümkün değil. Ancak birkaç ana başlıkla ifade etmeye çalışayım. Ben 2004 senesinde seçildiğimde Antalya’da hiç katlı köprülü kavşak yoktu. Antalya, Antalyalılar sayesinde ve bizim gayretlerimizle bu kavşaklarla tanıştı. Hafif metro hiç yoku ve o metro da bizim dönemimizde geldi. Şimdi de 55 km’ye kadar çıkarıyoruz. Bunun dışında, Antalya’da iki tane arıtma tesisi vardı biz bunu 32 arıtma tesisine çıkarttık ve 640 km’lik sahil bandında 1 mm. küp arıtılmadan denize gitmiyor. O yüzden Antalya’da alt yapı ve üst yapıda muhteşem değişiklikler oldu. Biz Antalya2da yeni göreve başladığımızda Antalya’nın 3’te 1’inde kanalizasyon vardı. Bizim yaptığımız toplam içme suyu hattı 5400 km. Antalya-Londra arası 3741 km. Antalya-Londra arasındaki mesafeden daha fazla meksefedeki içme suyu hattını 2014-2019 arasındaki dönemde Antalya’ya kazandırdık. Bir taraftan bunları yapıyorken, diğer tarafta Konyaaltı’nda uluslararası ödül alan Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkını yaptık. Bunların dışında teleferik tamamlandı, Boğa Çayı’nda rekreasyon alanı yaptık. Bunların yanında önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız projeler var. Antalya gerçekten değişti. Şunu söylemiştim, 2004’te kataloğun kapağına 6-7 tane şehir dizmiştim. New York, Londra, Paris, Barcelona, Miami, Dubai gibi bir sürü şehir saymıştım. Onları onlar gibi olmak için değil onları geçmek için saymıştım. Bugün Antalya, Londra ve Paris’ten sonra dünyada New York ile birlikte 13.600.000-14.000.000 gelen turistle birlikte dünyada 3. Sırada. Antalya demek ki Barcelona’yı geçmiş, Dubai’yi geçmiş, Miami’yi geçmiş ama biz yeterli görmüyoruz ve Antalya’ya dünya şampiyonluğu yakışır diyoruz.





Soru 10 - Buket Aydın: Antalya için 359 proje yapmak 4 yıllık için fazlasıyla iddialı değil mi? Verdiğiniz sözü tutamamaktan korkmuyor musunuz?

Bir kere ben şunu çok büyük bir özgüvenle ifade edebilirim. Bizim yaptıklarımız gerçekten yapacaklarımızın teminatı. Bu güne kadar verdiği her sözü yerine getiren bir Belediye Başkanı olmanın onuru ve gururuyla yaşıyorum. Bizim kataloglarımız her seçim dönemi öncesinde yayınlanır. Bu kataloglara baktığınızda bizim sözümüzü ne kadar tutup ne kadar tutmadığımızı halkımız gayet iyi değerlendirir. 2014’te seçimden önce dağıttığım ve “Yapacağım” dediğim hizmetlerin yer aldığı katalogdaki projelerden fazlasını yapmışım. Özellikle biz “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyor iken diğer adayların geçmiş seçimlerde dağıttığı kataloğa Antalyalıların bakmasını istiyorum. Birçok projenin hayal olup gerçekleşmediğini görüyoruz. O yüzden 359 projenin hepsi halkımız bize güvendiği taktirde yapacağımız projeler. Hepsinin en ince detayına kadar hesaplarını yaptık. 359 projenin içinde 70.000 kişiye iş imkanı diyoruz. Sadece Boğa Çayı Projesi’nde Antalya’da 10.000 kişi yeni bir iş imkanına kavuşacak. 70.000 kişi derken, 359 projenin hangisinde kaç kişi çalışacaksa bunların hesabını yaparak söylüyoruz. Biz geçmişte Antalya’da 100.000 kişiye iş vaatleri duyduk. Bedava elektrik vaatleri duyduk. Biz ne söylediysek fazlasını yapmış bir iddiayla ortaya çıkıyoruz. Antalya’da bizim yapacağımız hizmeti başka hiç kimse yapamaz. Bunu çok açık ve net söylüyorum. İşte metro, kruvaziyer liman, Boğa Çayı Projesi, sinema stüdyoları diyoruz. Bu kadrolar bizde var ve vizyonumuzla biz bunları her zaman yapabiliriz.





Soru 11 - Buket Aydın: CHP, İYİ Parti ve HDP arasında Antalya özelinde ittifak var mı?

İttifak olduğunu düşünmemem gerek yok çünkü HDP2nin Antalya’da CHP adayını açıkladığını resmi açıklamalarla beyan etti. Bunun biraz geçmişi var. Bir ulusal TV kanalında CHP’li ve HDP’li il başkanlarının bir araya geldiği görüntülerle ortaya çıktı. Bu gösterdiğim fotoğrafta HDP Parti Meclis Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya il başkanı Ahmet Kumru, CHP İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Eski İl Eş Başkanı, HDP Parti Meclis Üyesi, HDP İl Başkanı’nı bu fotoğrafta görüyorsunuz. Bunların hepsi bir pastanede bir araya geldiler. Bir araya gelemezler mi? Elbette ki gelebilirler. Bunda bir sorun yok. Ancak bir araya gelmelerini neden gizliyorlar? Ertesi gün CHP İl Başkanı’nın internet sitesinden yaptığı bir açıklamada şunlar yer alıyor: Biri HDP’nin yönetiminde, diğeri Antalya Eş Başkanı Tanımıyor musunuz? “Tanımıyorum hayatımda ilk defa gördüm” diyor kendisi. İnsan ayıplarını gizler. Ben bunu bir ulusal kanal da söyledikten sonra ertesi günü bu gelişmede bulunan Parti Meclis Üyesi Nihat Akkaya, resmi açıklamayla CHP’yi Antalya’da Büyükşehir’de desteklerini de ifade etti. Ben görüşmelerine değil, görüşmelerini gizlemelerini eleştiriyorum. Bunlar madem sizin için görüşülmesi ayıp kişilerdi de neden görüştünüz? Demokrasi şeffaflıksa her şey vatandaşın gözünün önünde cereyan etmeli. Bunun arkasında ne gibi pazarlıkların döndüğünü bilme gibi bir şansımız yok ancak ben şunu söylüyorum durmuş saat günde iki defa doğruyu gösteriyor. Zamanla bu pazarlıkların arkasında neyin olduğunu göreceğiz. Özellikle Antalya’da böyle bir ittifakın olduğu gizli değil. Bu görüşmeye katılan HDP Parti meclis Üyesi Nihat Akkaya, CHP adayı Sayın Muhittin Böcek’i desteklediklerini de resmen açıkladı.





Soru 16 - Buket Aydın: Antalya markalaşma yolunda hangi aşamada?

Biz her konuşmamızda Antalya'ya “Marka Şehir” diyoruz. Antalya hiç şüphesiz ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Dünya’nın en güzel yeri” Ancak Antalya’ya yapılacak o kadar çok şey var ki. Antalya bugün yabancı konaklamalı turist sayısında dünya üçüncülüğünü kazanmışsa artık markalaşmış demektir. Örneğin Rusya’ya gittiğinizde Rus vatandaşlara “Türkiye’ye gittiniz mi?” diye sorduğunuzda “Hayır. Biz Antalya’ya gittik” diye cevaplıyorlar. Biz Antalya’mızın marka değerini daha da güçlendirmek zorundayız. Antalya’da 3 ay olan turizm sezonu şimdi 9 aya çıktı. Hedefimiz 12 aya çıkartmak ki mevsimlik işsizler de kalsın ve otellerimizde herkes çalışsın. Turizmi 12 aya yayıyor iken ürünümüzü de çeşitlendireceğiz. Antalya’da çok ciddi şekilde av turizmi gerçekleşmeye başladı. Trump’ın oğlu Antalya’ya av yapmaya geldi. Golf turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi… Antalya’da Noel Baba var. Antalya’da en çok ziyaret edilen nokta Noel Baba Kilisesi. Bu kadar çok ürün zenginliği olan bir şehrin marka değerini çok daha güçlendirmemiz lazım. Onun için kruvaziyer limanlar, yat limanları ve film platoları ve onun için kent merkezi düzenlemeleri diyoruz. Bunu yaptığımızda Antalya’yı tutabilene aşk olsun.