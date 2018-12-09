En İyi Haber Programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan aldı. En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülünü ise Cem Öğretir kazandı.

Ahmet Hakan ve Cem Öğretir'in ödüllerini Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.

En İyi Kadın Haber Sunucusu Kanal D Ana Haber ile Buket Aydın'ın oldu.

Buket Aydın'a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar teslim etti.







