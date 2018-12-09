Buket Aydın ve Ahmet Hakan'a ödül

45. Altın Kelebek Ödül Töreni dün akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Gecede ödül alan isimler belli oldu

09 Aralık 2018, Pazar 20:56 Son Güncelleme:
A A
Buket Aydın ve Ahmet Hakan'a ödül

En İyi Haber Programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan aldı. En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülünü ise Cem Öğretir kazandı.

Ahmet Hakan ve Cem Öğretir'in ödüllerini Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.

En İyi Kadın Haber Sunucusu Kanal D Ana Haber ile Buket Aydın'ın oldu.

Buket Aydın'a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar teslim etti.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.