Bülent Ersoy Bodrum’da inzivaya çekildi
Bülent Ersoy, 27 Nisan’da hem 86 yaşındaki annesi Necla Poyraz’ı, hem de yakın arkadaşı olan modacı Nur Yerlitaş’ı kaybetmiş, ölüm acısıyla sarsılmıştı. #pazartesipostası
04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Diva’nın, annesinin vefat haberini alır almaz evine koştuğu, Necla Poyraz’ın cansız bedenini öpüp okşadığı, bir saat boyunca ağladığı ve veda ettiği ortaya çıktı.
Bülent Ersoy tüm bu yaşananlardan dolayı Bodrum’da kendisi için kiralanan özel bir villada inzivaya çekildi.
Rahatsız edilmesin diye evin adresi şimdilik gizli tutuluyor.