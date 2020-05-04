Bülent Ersoy Bodrum’da inzivaya çekildi

Diva’nın, annesinin vefat haberini alır almaz evine koştuğu, Necla Poyraz’ın cansız bedenini öpüp okşadığı, bir saat boyunca ağladığı ve veda ettiği ortaya çıktı.

Bülent Ersoy tüm bu yaşananlardan dolayı Bodrum’da kendisi için kiralanan özel bir villada inzivaya çekildi.

Rahatsız edilmesin diye evin adresi şimdilik gizli tutuluyor.







