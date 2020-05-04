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Magazin Bülent Ersoy Bodrum’da inzivaya çekildi

Bülent Ersoy Bodrum’da inzivaya çekildi

Magazin

Bülent Ersoy Bodrum’da inzivaya çekildi

Bülent Ersoy, 27 Nisan’da hem 86 yaşındaki annesi Necla Poyraz’ı, hem de yakın arkadaşı olan modacı Nur Yerlitaş’ı kaybetmiş, ölüm acısıyla sarsılmıştı. #pazartesipostası

04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Diva’nın, annesinin vefat haberini alır almaz evine koştuğu, Necla Poyraz’ın cansız bedenini öpüp okşadığı, bir saat boyunca ağladığı ve veda ettiği ortaya çıktı.

Bülent Ersoy tüm bu yaşananlardan dolayı Bodrum’da kendisi için kiralanan özel bir villada inzivaya çekildi.

Rahatsız edilmesin diye evin adresi şimdilik gizli tutuluyor.


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