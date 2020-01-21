Bülent Ersoy geceye damga vurdu: Sinek sesini bile notalara dökerim

● Bazı şarkıcılar 250 bilet satamazken konser verdiğim yerlerde iğne atsan yere düşmüyor. Herkes haddini bilecek.

● 50 yıl sonra bile sahneye ilk çıktığım zamanki ihtişamı yaşıyor, yaşatıyorum.

● Sahnede abartıyı seviyorum. Çünkü burası şov yeri. Naturel bir hal kabul edilmez.

● Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalara deşifre edecek bilgi kültürüne sahibim.

● TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum.

● Tüm notaları tersten okuyabiliyorum.

● Bugün derin musiki bilgimle yarışacak kimse yok.

İşte ilham kaynağı

Modacı Tanju Babacan, Bülent Ersoy’un kostümünü heykeltraş İlhan Koman tarafından 1980’de yapılan Akdeniz Heykeli’nden esinlenerek tasarladığını söyledi. 112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle yapılan heykel 4.5 ton ağırlığında. Şu an İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının 3. katında bulunuyor.

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