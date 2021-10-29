Bülent Ersoy hakkında çıkan iddialar ile ilgili ilk kez konuştu

teve2’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”nın bugün Diva Bülent Ersoy telefon ile bağlandı.

Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere ilk kez “teve2 Magazin Masası”da cevap veren Diva, “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” dedi.

Orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi. Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

“teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…