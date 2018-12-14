Bülent Ersoy: Playback söylemek sahtekarlık

Bülent Ersoy sonra yine meslektaşlarına laf atıp ''Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki zamanında ölmüş. Yoksa bu ses kirliliğine şahit olsalardı kahırlarından ölürlerdi. Piyasada felaket sesler var'' dedi.

'MİLATTAN ÖNCE VE SONRA'

66 yaşındaki Diva, ''Hayatınızın film olacağı söyleniyor, doğru mu?'' sorusuna ''Teklif geldi ama istemedim. Bunun milattan öncesi ve sonrası var. Yıpranırım. Zaten Bülent Ersoy'u benden başkası oynayamaz'' yanıtını verdi.

Bülent Ersoy 1980'de cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Hakan KIRARSLAN / POSTA