Bülent Ersoy 2013’ten bu yana küs olduğu Ajda Pekkan ile de barıştığını açıkladı.

'Ajda terbiyeli, ben cazgırım'

“Ajda terbiyeli kızdır, ben cazgırım. Şu an 39.5 derece ateşim var. Serumla çıktım. Hasta olduğumu öğrenince arayıp geçmiş olsun diledi. 15 dakika konuştuk. Varlığı en tesirli ilaçtan şifalı” dedi.

#olayıngeçmişi

Bülent Ersoy, 6 yıl önce bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah” demişti.

Ajda Pekkan dava açmış, Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Bülent Ersoy bir hafta önce Ajda Pekkan’ı, sosyal medyada takibe aldı.

Ajda Pekkan da araya giren dostlarını kırmayıp Bülent Ersoy’u önceki akşam affetti.

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