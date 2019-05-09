Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz için, “Niye ona bu kadar paye verdiniz, izleyeceksiniz o zaman” diye konuştu.

'İZLEMESELERDİ ŞİMDİ DE ŞİKAYET ETMESİN KİMSE'

Bülent Ersoy, sosyal medya fenomenleriyle ilgili bir soru üzerine ismini telaffuz etmeden Kerimcan Durmaz’ı “Ben hiç bilmem fenomen menomen, şikayet etmeyi biliyorsak hoş karşılamıyorsak izlemeyecektik, niye bu paye verildi? On milyon kişi niye izliyor izlemeselerdi şimdi de şikayet etmesin kimse” sözleriyle eleştirdi.





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