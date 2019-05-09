Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz yorumu

Bülent Ersoy, uçakça çektiği iddia edilen cinsel içerikli videoyla büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz’la ilgili flaş bir yorumda bulundu

09 Mayıs 2019, Perşembe 08:44 Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz yorumu

Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz için, “Niye ona bu kadar paye verdiniz, izleyeceksiniz o zaman” diye konuştu.

'İZLEMESELERDİ ŞİMDİ DE ŞİKAYET ETMESİN KİMSE'

Bülent Ersoy, sosyal medya fenomenleriyle ilgili bir soru üzerine ismini telaffuz etmeden Kerimcan Durmaz’ı “Ben hiç bilmem fenomen menomen, şikayet etmeyi biliyorsak hoş karşılamıyorsak izlemeyecektik, niye bu paye verildi? On milyon kişi niye izliyor izlemeselerdi şimdi de şikayet etmesin kimse” sözleriyle eleştirdi.


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