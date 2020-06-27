Magazin Bülent Ersoy'dan sarsıcı itiraflar

Bülent Ersoy'dan sarsıcı itiraflar

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Bülent Ersoy'dan sarsıcı itiraflar

Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturarak ilk kez bir öğle kuşağı programında yer alan Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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‘Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok o yüzden insanları mutlu etmek istiyorum’ diyen Diva, yakın zamanda kaybettiği annesinin acısını ve yaşadığı korkuları hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı Annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu söyleyen ve her gece resmine bakarak ağladığını anlatan Bülent Ersoy, ‘annemi çok özlüyorum’ derken hıçkırıklara boğuldu.

Hem ağladı hem de ağlattı

Profesyonel olduğu için vazifesine devam ettiğini ama annesini kaybettikten sonra hayatta hiçbir beklentisinin kalmadığını gözyaşlarıyla itiraf eden Diva, ‘her gece yalnız kalmayacaksın anacım, ben de yanına geleceğim diye annemle konuşuyorum’ dedi. Zeki Müren’in ‘Annem’ şarkısına eşlik eden Diva hem ağladı hem de sevenlerini ağlattı

"Çok yalnızım, arkamdan dua okutacak kimsem kalmadı"

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Behiye Aksoy gibi hayatında büyük önem taşıyan isimleri kaybettiğini hiç arkadaşı kalmadığını söyleyen Bülent Ersoy, yakın zamanda vefat eden samimi dostu Nur Yerlitaş’ı da anarak ‘şimdi hepsi Zincirlikuyu’da bir ben kaldım’ dedi.  Vefat eden dostları için sürekli dua okuttuğunu söyleyen Ersoy, ‘Benim arkamdan dua okutacak kimsem kalmadı’ derken ne kadar yalnız hissettiğini samimi sözlerle paylaştı. Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları stüdyodaki herkesi derinden etkiledi, sunucu Gözde Kansu, Diva’yı teselli etmek için konuşmakta zorlanırken, tüm yarışmacılar ve Kuaförüm Sensin ekibi de Diva ile birlikte ağladı.



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