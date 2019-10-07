Bülent Ersoy’un 2 ayda, 10 terzi tarafından hazırlanan kostümü Fransız danteli üzerine 10 bin taş, tüy ve ayna parçalarıyla yapıldı.

Her şeyiyle uyumlu

Bülent Ersoy’un tırnakları ve peruğu da kostümüne uygundu.

Kaşını 10 saatte yaptırmıştı

Bülent Ersoy geçen haftalarda 10 saat boyunca kaşını yaptırması ve kaşlarının her bir teline ayrı Ayetel Kürsi okuması ile gündeme gelmişti.

Elbisesini 20 kişi 40 günde hazırladı

Öte yandan Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.

Ali Keser/ POSTA

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