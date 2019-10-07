Bülent Ersoy'un 20 kiloluk elbisesinde 10 bin taş kullanıldı
Bülent Ersoy, Şişli’deki Günay Restaurant’taki programına modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk elbiseyle çıktı
Bülent Ersoy’un 2 ayda, 10 terzi tarafından hazırlanan kostümü Fransız danteli üzerine 10 bin taş, tüy ve ayna parçalarıyla yapıldı.
Her şeyiyle uyumlu
Bülent Ersoy’un tırnakları ve peruğu da kostümüne uygundu.
Kaşını 10 saatte yaptırmıştı
Bülent Ersoy geçen haftalarda 10 saat boyunca kaşını yaptırması ve kaşlarının her bir teline ayrı Ayetel Kürsi okuması ile gündeme gelmişti.
Elbisesini 20 kişi 40 günde hazırladı
Öte yandan Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.
Ali Keser/ POSTA
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