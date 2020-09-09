Magazin Bülent Serttaş: George Clooney'den daha yakışıklıyım

Bülent Serttaş: George Clooney'den daha yakışıklıyım

Magazin

Bülent Serttaş: George Clooney'den daha yakışıklıyım

Şarkıcı Bülent Serttaş ile eşi Selvi Serttaş, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

09 Eylül 2020, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eşi ile beraber geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Bülent Serttaş, spor mağazalarına girerek yeni sezon ürünleri hakkında bilgi aldı.

Alışveriş sonrası denize karşı akşam yemeği yiyen şarkıcı, restoran çıkışı George Clooney’e benzetilmesi hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi:

Bu tarzı pandemi döneminde eşim değiştirdi. Bizim evde Selvi Hanım ne derse o olur. Clooney Bey benim yanımda halt etmiş, bence ben daha çok yakışıklıyım.


İlgili Haberler
Bülent Serttaş'tan tuzlu karpuz yeme dersi!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Çukur'a düşen İrem Sak'a sarıldı!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
9 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Böcekli ruj sürmeyi bırakın!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı