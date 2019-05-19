Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

■ Yeni Şarkınız ‘Sevda İçerde’ hayırlı olsun…

Çok teşekkür ederim. Söz ve müziği Murat Sağır’a ait. İçimize sinen bir şarkı oldu.

■ Klibi de kral dairesinde çektiniz…

Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün kral dairesini kullandık. Klip çekimi 18 saat sürdü. Yeni Adriana Lima diye anılan manken arkadaşımız Killia Marynska klipte bize eşlik etti.

■ Sizce neden artık herkes albüm yerine single yapıyor?

Artık varsa yoksa dijital. Biz de bu yüzden single yaptık. Şu anda 115 milyon tıklanan ‘Haber Gelmiyor Yardan’ isimli parçamın CD ve kaset satışları bu kadar olsaydı çalışmama gerek kalmazdı.

GÜLMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

■ Çok eğlenceli birisiniz. Kendinizi nasıl pozitif tutuyorsunuz?

Gülmeye çok ihtiyacımız var. Zorlu toprakların insanlarıyız. İnsanımız hep ezile ezile, dert çeke çeke bugünlere geldi. İnsanların morale ihtiyacı var. Tek derdim insanların keyif alması ve gülümsemesi.

■ Kime “Bülent Serttaş” desek yüzünde bir gülümseme oluyor.

Beni yolda görenler gülümsemeye başlıyor. Yolda normal yürüyen bir adam komik olmaz ama insanlar beni o kadar benimsemiş ki ailesinden birini görmüş gibi gülüyor… Sokaktaki insanlar beni gerçekten seviyor.

DOĞU'DA KONSER VERMEK İSTEMEYEN SANATÇILAR VAR

■ Genelde ünlüler kamera önünde farklı dışarıda farklıdır. Görüyorum ki siz her yerde aynısınız.

Türkiye’nin her yerinde konserler veriyorum. İnsanlar çekinerek yanıma geliyor ama konuşunca televizyonda gördükleri gibi olduğumu anlıyorlar. Mesela Doğu’daki konserlerimde yanıma geliyorlar, dokunuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Onlara yakın olduğuma inanamıyorlar. Çünkü oraya hiç gitmeyen, Doğu’da konser vermek istemeyen sanatçılar var.

■ Sizce o sanatçılar Doğu’ya gitmekten korkuyor mu?

Doğu dedikleri benim bayrağımın dalgalandığı yer. Ben gece 01.00’de sırf oradaki askerlerimize moral olsun diye sıfır noktasına gittim. İnsanlar o samimiyeti, sıcaklığı görüyor. Beni ailelerinin içine koyuyorlar. Geçenlerde bir başörtülü kadın yanıma geldi ve sarıldı. Yanında eşi de vardı ama sesini çıkarmadı. Başka biri olsaydı izin vermezdi.

UZUN HAVA SÖYLERKEN BİLE BİR GÜLME GELİYOR

■ Sizin için sosyal medyada “3 saniyeden fazla gülmeden durabildiğine inanmadığım türkücü” demişler.

Doğru söylemişler. Çünkü türkü söylerken bile o samimiyeti ve türküyü yaşıyorum. Uzun hava söylerken bile bir gülme geliyor. Bu benim yapımla alakalı. Çünkü işimi severek yapıyorum. İnsanlara hep gülümseyerek şarkı söylüyorum.

■ Hayatı bu kadar seviyorsunuz yani…

Hayatı çok seviyorum. İyi yaşamaya çalışıyorum. Onun için hep neşeli, hep eğlenceliyim.

■ Hiç modunuzun düştüğü olmuyor mu?

Oluyor ama bunu kesinlikle karşımdaki insanlara hissettirmiyorum. İnsanlar beni o kadar güleç görmüş ki ekranda kaşım hafif çatık olsa “Sizde bir şeyler var” diye mesaj atıyorlar. Canım sıkkınsa hemen anlıyorlar.

■ Hayatımıza türkücü olarak girdiniz ama sanki sonra tarzınız değişti...

Dijital çağındayız ve her şey değişiyor. Yenilik yapmak, yenilikleri takip etmek lazım.

■ Türkücüler genelde ağırbaşlı tiplerdir. Siz bu tabuyu yıktınız.

Gerçekten öyle oldu. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Onun için de benim sahnem herkesten farklıdır.

■ Fantezi/Pop’a geçiş yaptığınız için eleştiriler aldınız mı?

“Hiç sana yakışıyor mu?” diyen çok oldu. ‘Bodrum’ şarkısını yaptığımda dinlemeyen insanlardan bile inanılmaz yorumlar aldım. Türkan Sabancı aradı ve “Bodrum ancak bu kadar güzel anlatılırdı” dedi. Benim için önemli olan herkese ulaşmak.

BİR ELAZIĞLI İLE KONUŞMAK ÖMRÜ UZATIR

■ Siz gerçekten insanın ömrünü uzatırsınız...

Çünkü hayata güzel bakıyorum. Ben Elazığlıyım ve iddia ediyorum bir Elazığlı ile günde beş dakika konuşmak ömrü uzatır.

■ Evde kimin sözü geçer?

Bizim evde haklı olan herkesin sözü geçer. Kesinlikle bir ayrım yoktur. Herkes birbirine danışır.

■ Sanki biraz ipler yengede duruyor. “Haklısın karıcım” modunda gibisiniz.

Eşim emreder, ben yaparım. Kadınlarla inatlaşma olmaz. Elbet vardır bildikleri. Evin patronu karımdır.

■ Kadın ve erkek eşitliğine inanıyor musunuz?

Bunu düşünmek bile bir hatadır. Kadın ve erkek eşittir. Ne erkeksiz ne de kadınsız hayat düşünülemez. Bu yüzden her şey eşit. Ne kadın erkekten ne de erkek kadından üstün .

■ Eşinizin giydiği mini eteğe veya dekolteye karışır mısınız?

Bir kere Bülent Serttaş’ın eşi neyi giyip neyi giymeyeceğini çok iyi bilir. Bu yüzden benim karışmama dahi fırsat olmaz. Eşim kendini bilen bir kadındır. Kendini bilen bir kadına ne yapacağını söyleyemezsiniz.

■ Bazı kadınlar maço erkeklerden hoşlanır. Sizin maçoluğununuz nerede başlar nerede biter?

Ben buna inanmıyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı. İnsanlar birbirini sevdikten sonra maçoymuş, değilmiş bunun önemi olmaz.

YAKINDA İNGİLİZCE ŞARKI OKUYACAĞIM, TERS KÖŞE YAPMAK İYİDİR

■ Bana gelecekte rock müzik yapacaksınız gibi geliyor...

Neden olmasın! Yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim. Arada ters köşe yapmak iyidir.

■ İngilizce biliyor musunuz?

Bilmiyorum ama bu İngilizce şarkı okumayacağım anlamına gelmez.

■ Her an farklı sürprizleri olan biri gibisiniz.

Evet, bunu ben de hissediyorum. Her an benden sürpriz bir çıkış gelebilir. Galiba bu durumu ben yaratıyorum. Böyle bir adamım.

■ Şarkılarınız YouTube’da milyonlarca kez dinlenmiş. Genç kesim de sizi yakından takip ediyor.

Bu tarifi olmayan çok güzel bir duygu. Bütün şarkılarımın toplam dinlenmesi 500 milyonu geçmiş. İnşallah 1 milyarı da göreceğiz. Güzel iş yaptığınız zaman karşılığını alırsınız.

■ Yaptığınız imaj çalışmaları da çok konuşuldu.

Marka danışmanım Selim Akar ve eşim sayesinde. Eşim imaj konusunda inanılmaz destek oluyor. Fotoğraf ve klip çekimlerimin hepsine gelir. Fikrini söyler, yönlendirir.

BEN BİR ASSOLİSTİM HİÇBİR ZAMAN FİGÜRAN OLMADIM

■ Sanat camiasında güçlü dostluklarınız var mı?

Bir elin beş parmağını geçmez. Sanat camiasındaki gülümsemelerin çoğu sahte.

■ Yaşamın içinde zaman zaman kendinizi figüran gibi hissettiğiniz oluyor mu?

Böyle hissettiğim ortamı terk ederim. Hiçbir zaman figüran olmadım, ben bir assolistim. Eşimin çocuklarımın kralıyım. girer Her ortama bir numara bir numara çıkarım.

EVLİLİĞİMİZ GÜVEN ÜZERİNE KURULU 5 DAKİKALIK KEYİF İÇİN YUVAMI BOZMAM

■ Yanınızda birbirinden güzel kızlar oluyor. Eşiniz hiç kıskanmıyor mu?

Hiç! Bizim evliliğimiz güven üzerine kurulu. Üç evladım var. Arkamda duran, beni dualarla işime gönderen bir eşim var. Niye onu üzüp, yuvama zarar vereyim ki? Beş dakikalık keyif için yuvamı bozmam. Eşim de bunun bilincinde. O yüzden bana güvenir.

■ Size sarılmak isteyen kadın hayranlarınızdan da mı kıskanmaz?

Asla! Hatta “Yaklaşın, uzak durmayın” diye kendi çağırır.

■ Ne yani, bugüne kadar hiç kıskançlık yüzünden tartışmadınız mı?

Kesinlikle hayır. Zaten eşim çok akıllı biridir. Sahne konusunda bana hiç karışmaz, elinden geldiği kadar her türlü desteği verir.

SUNA AKYILDIZ