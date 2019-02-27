Bulgar polisi öğrenci evinde ölüsünü buldu

Şeker komasına girdiği belirlenen Karaman’ın 15 yaşında da şeker komasına girdiği ve o günden beri insülin iğnesi kullandığı öğrenildi. Karaman’ın cenazesi dün Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defedildi.

Bulgaristan’daki Varna Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Onur Can Karaman’dan 21 Şubat 2019 günü haber alamayan ailesi durumu Bulgaristan polisine bildirdi.

Karaman’ın Bulgaristan’da yaşadığı öğrenci evine giden polisler kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi ve Onur Can Karaman’ın cesediyle karşılaştı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen Onur Can Karaman’ın şeker komasına girerek öldüğü öğrenildi. Ölmeden bir gün önce ablasıyla telefonda konuşan Karaman’ın, “Kendimi iyi hissetmiyorum” dediği belirtildi.