Bursa Osmangazi'de yaya geçidini kullanarak karşıya geçen taksi, büyük tepki çekti.

ÇEKİLMESİ İÇİN KORNA ÇALDI

Taksi sürücüsünün, karşıya geçerken aynı şekilde caddenin karşısına geçmek için önünde yürümekte olan bir kadın yayaya kenara çekilmesi için korna çalması da görenleri şaşırttı.

Yaya geçidinden karşıya geçen taksi, Kent Meydanı yönünde uzaklaşarak gözden kayboldu.

İsmail AKGÜL/BURSA, (DHA)