Türkiye Bunun adı vicdansızlık! Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu

Bunun adı vicdansızlık! Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu

Türkiye

Bunun adı vicdansızlık! Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu

Ankara Gölbaşı'nda boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölüleri, incelenmek üzere belediye ekiplerince toplanarak götürüldü.

28 Şubat 2021, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Çevresinde hayvansever olarak bilinen Sibel Bengüyü, öğlen saatlerinde belediye ekipleriyle köpekleri besledikleri sırada, boş araziden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye giden Bengüyü, moloz yığını arasında ölü köpekler olduğunu fark etti. Bengüyü'nün haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme başlattı.

Yapılan incelmede, moloz yığını arasında ve toprak altından yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Bazı köpeklerin ise hala toprak altında olduğu iddia edildi. Belediye ekipleri, yaklaşık 20 köpek ölüsünü, inceleme yapmak üzere toplayarak götürdü.

'ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ BİÇİMDE GÖRDÜK'

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Belediye ekipleriyle köpek beslemesine çıkan gönüllü Sibel Bengüyü, "Gölbaşı barınağı ekibiyle buraya köpekleri beslemeye gelmiştik. O sırada üst üste yığılmış bir biçimde ölü köpekleri gördük. Birkaç tanesinin ağzından hala kan akıyordu. O köpekleri belediye ekipleri aldı ve otopsiye götürdü. Yaklaşık 20 köpek çıkardık buradan. Fakat toprağın altında daha sayısı belli olmayan köpekler var diye tahmin ediyoruz." dedi. 

DHA

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