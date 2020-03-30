Bupa Acıbadem: Koronavirüs sağlık sigortası kapsamında
Bupa Acıbadem Sigorta, bu zor dönemde de sigortalılarının yanında olduğunu göstermek için COVID 19 tanısı konmuş özel sağlık sigortasına sahip sigortalılarının tedavi giderlerini de güvence altına aldı. Bupa Acıbadem Genel Müdürü Gökhan Gürcan, “Şuna inanıyoruz; bu zor günlerde ekosistemimizde bulunan herkes ile değeri de kaderi de paylaşmalıyız” dedi.
30 Mart 2020, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Elimizi taşın altına koyuyoruz
Konuyla ilgili açıklama yapan Bupa Acıbadem Sigorta CEO’su Gökhan Gürcan, “Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde devletimiz, kamu ve özel hastanelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız büyük zorluklarla mücadele ederken, biz sadece kendimizi düşünemeyiz. Biz ancak beraber olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz.
Şimdi, hep beraber taşın altına elimizi koyma zamanıdır. Biz Bupa Acıbadem Sigorta olarak kaynaklarımız el verdiği ölçüde, devletimizin, toplumumuzun ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vurgulamak istiyorum ki, Korona virüs salgın hastalığı tüm kurumsal ve bireysel sağlık poliçelerimizin kapsamına dahil edilmiştir. Tüm sigortalılarımızın, özel hastanelerdeki ek maliyetleri tarafımızca ödenecektir. Her zaman yanınızdayız, siz yine de evde kalın” diye konuştu.