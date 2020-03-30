Bupa Acıbadem: Koronavirüs sağlık sigortası kapsamında

Elimizi taşın altına koyuyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Bupa Acıbadem Sigorta CEO’su Gökhan Gürcan, “Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde devletimiz, kamu ve özel hastanelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız büyük zorluklarla mücadele ederken, biz sadece kendimizi düşünemeyiz. Biz ancak beraber olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz.

Şimdi, hep beraber taşın altına elimizi koyma zamanıdır. Biz Bupa Acıbadem Sigorta olarak kaynaklarımız el verdiği ölçüde, devletimizin, toplumumuzun ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vurgulamak istiyorum ki, Korona virüs salgın hastalığı tüm kurumsal ve bireysel sağlık poliçelerimizin kapsamına dahil edilmiştir. Tüm sigortalılarımızın, özel hastanelerdeki ek maliyetleri tarafımızca ödenecektir. Her zaman yanınızdayız, siz yine de evde kalın” diye konuştu.



