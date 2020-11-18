Burak Deniz: Babamla mezarlıkta vedalaştık

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir spor salonunda antrenman yapan oyuncu, cenaze törenine katılmadığı ve babasıyla arasının bozuk olduğu yolunda çıkan haberlere yanıt verdi:

'Babamla bir problemim yoktu'

“Zamansal açıdan yetişemedim sonrasında mezarlıkta vedalaştık. Öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu” dedi.

Burak Deniz'in babası







