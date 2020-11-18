Magazin Burak Deniz: Babamla mezarlıkta vedalaştık

Burak Deniz: Babamla mezarlıkta vedalaştık

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Burak Deniz: Babamla mezarlıkta vedalaştık

Burak Deniz geçen hafta İzmit’te yaşayan babası Teoman Deniz’i kaybetmişti. // Ali KESER

18 Kasım 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir spor salonunda antrenman yapan oyuncu, cenaze törenine katılmadığı ve babasıyla arasının bozuk olduğu yolunda çıkan haberlere yanıt verdi:

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'Babamla bir problemim yoktu'

Zamansal açıdan yetişemedim sonrasında mezarlıkta vedalaştık. Öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu” dedi.

Burak Deniz'in babası

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