Burak Deniz: Babamla mezarlıkta vedalaştık
Burak Deniz geçen hafta İzmit’te yaşayan babası Teoman Deniz’i kaybetmişti. // Ali KESER
18 Kasım 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir spor salonunda antrenman yapan oyuncu, cenaze törenine katılmadığı ve babasıyla arasının bozuk olduğu yolunda çıkan haberlere yanıt verdi:
'Babamla bir problemim yoktu'
“Zamansal açıdan yetişemedim sonrasında mezarlıkta vedalaştık. Öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu” dedi.
Burak Deniz'in babası
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