Magazin Burak Özçivit hakaret iddialarına yanıt verdi

Burak Özçivit hakaret iddialarına yanıt verdi

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Burak Özçivit hakaret iddialarına yanıt verdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam katıldıkları bir davette kameralara yansıdı. Burak Özçivit, hakkında çıkan hakaret iddialarını yanıtladı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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Burak Özçivit, önceki akşam marka yüzü olduğu tekstil firmasının Ulus’da düzenlediği davete katıldı. Oyuncu, rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin setinde yaşadığı tatsızlıkla ilgili konuştu. Set çalışanları, Özçivit’in kendilerine hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürerek oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özçivit, hakkındaki iddialar için şöyle dedi: “Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil.”

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