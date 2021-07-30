Burak Özçivit ile Fahriye Evcen arazi keşfine çıktı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti önceki gün Bodrum-Yalıkavak’ta boş arazilerin olduğu bir bölgeyi gezdi. Gümüşlük’te bulunan lüks evlerinden taşınmak istedikleri iddia edilen çift “Arkadaşımızın evini arıyoruz” diyerek hedef şaşırttı. Bu civardaki arsaların fiyatlarının ise 30-50 milyon TL. arası olduğu öğrenildi.

EŞİNDEN KILIÇ KULLANMA VE AT BİNME DERSLERİ ALACAK

Bir dönem dizisine başlamak üzere olan Fahriye Evcen ‘Kuruluş’un yıldızı olan eşinden kılıç kullanma ve at binme dersleri alacağını söyledi.



