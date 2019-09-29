Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den aşk pozu!
Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti sosyal medyada fotoğrafları yüzünden kilo eleştirilerine maruz kalmışlardı. Bugün paylaştıkları aşk pozu ile düşman çatlattılar.
Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen eşiyle birlikte gittiği tatilde çekilen fotoğrafları yüzünden kilo eleştirilerine maruz kalmıştı.
Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulan güzel oyuncuya meslektaşlarından destek yağdı.
Fahriye Evcen bu kez Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Eşi Burak Özçivit'le verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Evcen altına da "Aşk" notunu düştü.
Kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.