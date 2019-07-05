Burak Özçivit'in zor anları Romanya, Kazakistan’dan sonra Beyrut’ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Binlerce hayranının AVM’ye Burak Özçivit’i görmek için gelmesi izdihama neden oldu