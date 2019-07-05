Burak Özçivit'in zor anları

Romanya, Kazakistan’dan sonra Beyrut’ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Binlerce hayranının AVM’ye Burak Özçivit’i görmek için gelmesi izdihama neden oldu

05 Temmuz 2019, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Burak Özçivit'in zor anları

AVM’ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı.Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı güvenlik sorunu yaşadı.

OLAYA LÜBNAN ASKERİ MÜDAHALE ETTİ

AVM’de mahsur kalan Burak Özçivit bir mağazanın deposuna kaçırıldı. 2 saat AVM’de mahsur kalan Burak Özçivit, AVM kapandığı halde kalabalık dağılmayınca olaya Lübnan askeri müdahale etti.

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