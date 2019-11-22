Burak Sergen, eski eşinin artık soyadını kullanmaması için İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

'Yanlış anlaşılmalara neden olabilir'

Ünlü sanatçının avukatı Şule Taşkan, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Burak Sergen’in artık eski eşinin soyadını kullanmasına rızası kalmamıştır.

Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.”

'Aralarında husumet doğdu'

Burak Sergen’in spiker Nihan Ünsal’la nişanlandığını belirten avukat, taraflar arasında husumet olduğunu da ifade etti...

“Burak Sergen ile Işıl Sergen arasında çocuklarına takdir edilen nafakanın indirilmesi konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Işıl Sergen ayrıca Burak Sergen ile nişanlısı Nihan Ünsal’a hakaret içerikli mesajlar göndermiş ve aralarında husumet doğmuştur. ‘Sergen’ soyadının kullanılması hususundaki iznin kaldırılmasını ve nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını istiyoruz.”

Bu buluşma olay olmuştu

Burak Sergen, boşandıktan birkaç ay sonra nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la yemek yemiş, bu buluşma sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ünlü oyuncu eleştirilere “Kavga mı istiyorlar” diyerek tepki göstermişti.

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