Burak Sergen ile Nihan Ünsal isyan etti! Yasal süreç başlatıldı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi.

ÇİRKİN YORUMLARA İSYAN ETTİ

Bu haberin ardından sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar ünlü çifti isyan ettirdi. Çift avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

KAMUOYUNA DUYURULUR

Müvekkilim Burak SERGEN herkesin malumu olduğu üzere zorlu bir tedavi süreci geçirmiş olup bugün itibariyle sağlığı çok daha iyi bir duruma gelmiştir. Geçirdiği bu zor süreçte en büyük desteği, sevenlerinin yanında uzun süredir nişanlısı olan Sayın Nihan ÜNSAL SERGEN'den almıştır. Daha önceden planlanmış olan evliliğini ise tedavisinin ardından 03.06.2021 tarihinde yapmış olup bu konuda başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel basında müvekkilim ve eşi ile ilgili birçok haber paylaşımı yapılmıştır.;

Nitekim özellikle sosyal medyada yaptığı bu paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar menfi eleştiri sınırlarını çoktan aşmış, müvekkilim ve eşinin kişilik haklarına tecavüz oluşturan hakaret içeren boyutlara gelmiştir. Bu noktada müvekkilim Burak SERGEN veya eşi Nihan ÜNSAL SERGEN hakkında eleştiri sınırlarını aşan kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren yorumlar ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, hukuka aykırı yorumlarla ilgili takiplerimiz ve yasal başvurularımız devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Av. Uğur SITKI

Hürriyet-İsmail Bayrak