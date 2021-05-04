Magazin Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Magazin

Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Koronavirüs olan Burak Sergen’in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Bir süredir entübe edilen Burak Sergen’in sağlık durumuyla alakalı sevindiren haberi oğlu Cansın Sergen verdi. İşte usta oyuncu Burak Sergen’in son sağlık durumu.

04 Mayıs 2021, Salı 12:33 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin başarılı yapımları arasında yer alan ve her çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, geçtiğimiz ay koronavirüs hastalığına yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Koronovirüsü ağır geçiren Burak Sergen ilk olarak yoğun bakım ünitesine daha sonra ise entübe edilmişti. Bir süredir tedavi gören oyuncu Burak Sergen’in sağlık durumunu sevenleri merak ediyor. Burak Sergen’in son sağlık durumuyla alakalı oğlu Cansın Sergen, sosyal medya sayfasından bilgi verdi.

BURAK SERGEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babası Burak Sergen’in sağlık durumuyla alakalı bilgi veren Cansın Sergen, şu ifadeleri kullandı, “Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor” ifadelerini kullanarak babası Burak Sergen’in durumunun iyiye gittiğini sevenleriyle paylaştı. Burak Sergen’in önümüzdeki günlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılması bekleniyor.

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