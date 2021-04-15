Magazin Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

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Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Her çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen’in sağlık durumuyla alakalı yapım şirketinden açıklama geldi.

15 Nisan 2021, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı belirtilirken, sevenlerinden dua istenmişti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi Sadakatsiz'in yapım firması Medyapım'dan geldi. Sergen'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.







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