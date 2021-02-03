Magazin Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı

Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı

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Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı

Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, iki kez ayrılıp barıştığı, 2014- 2018 yılları arasında evli kaldığı İstemi Atilla ile yeniden barıştı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 13:53 Son Güncelleme:
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Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı.

Günaydın'dan Gökhan Duman'ın haberine göre, Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen Yılmaz çiftinin, bu mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.

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