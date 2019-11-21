Poyraz Karayel adlı dizide muhteşem bir performans sergileyen Burçin Terzioğlu yeni bir diziyle daha ekranlara geri döndü. Sevilen ve dizilerin en beğenilen isimleri arasında yer alan güzel oyuncu son paylaştığı fotoğrafıyla ilgi odağı oldu. Etekleri tamamen tül, siyah elbisesiyle verdiği pozla güzelliğini gözler önüne serdi. Terzioğlu'nun bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

- Sana aşık olmamak için kendimi yıllardan beri zor tutuyorum. Lütfen yapma!

- Çok çok aşırı beğeniyorum.

- Ve tanrı kadını yarattı.

- Kanatlarını nerede unuttun acaba?

- Güzelliğin Portresi her daim seen

- Çok etkileyici ve çok farklı bir güzelliğin var çok kaliteli bir kadınsın.

- Güzeller kraliçesi ablam.

- Ne kadınsın be. Kadın sözcüğü sana bakılıp keşfedilmiş resmen.

- Abla yıllar geçiyor, senin yaşlanman lazım neden giderek gençleşip guzelleşiyosun.

İlker Kaleli - Burçin Terzioğlu aşkı

Poyraz Karayel adlı dizide birlikte başrolü oynayan iki ismin iş ilişkisi aşka dönüştü. Bir süre sonra aşklarını sessiz sedasız sonlandırmıştı. Burçin Terzioğlu eski sevgilisi İlker Kaleli’nin Instagram’da fotoğrafını beğenmiş, hayranları çiftin barıştığını sanmıştı.

Barıştılar mı?

Barışma söylentilerinin ardında Burçin Terzioğlu bir açıklama yapmıştı.

Burçin Terzioğlu “Geçenlerde Instagram’da eski sevgiliniz İlker Kaleli’nin bir fotoğrafını beğendiniz. Yanlışlıkla mı ‘like’ yaptınız?” sorusuna “Biz ayrılalı 9 ay oldu. İlişki kötü bitmedi, arkadaşız. İlker’i takip ediyorum, beğenmem de çok normal.” şeklinde yanıt vermişti

"Uzaktan akrabam olur"

En son geçtiğimiz günlerde Elele dergisine röportaj verdi. “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Uzaktan akrabam olur! Eski yıllardan tanıdığım için görmek adına efor harcamıyorum.

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