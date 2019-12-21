Burcu Biricik: İstemekle bebek olmaz
Güzellik yarışmasında keşfedildikten sonra oyuncu olan Burcu Biricik, başrolünde olduğu ‘Hayat Şarkısı’ dizisi final yapınca hamile kalacağını söylemişti. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr
Burcu Biricik 3 yıllık sevgilisi, reklamcı Emre Yetkin ile 2016’da hayatını birleştirmişti. Başrolünde olduğu ‘Hayat Şarkısı’ dizisi final yapınca hamile kalacağını söylemişti.
Oyuncu, “2020’de hayranlarınıza bebek müjdesi verecek misiniz?” sorusuna “Ben de anne olmak istiyorum. Ancak bu işler isteme ile olmuyor ki. Tamamen kısmet” yanıtını verdi. Emre Yetkin de babalığa sıcak bakıyor.
Hamile olduğu dedikoduları çıkmıştı
Kanal D’deki ‘Hayat Şarkısı’nın ‘Hülya’sı Burcu Biricik hakkında daha önce de hamile söylentileri çıkmış ve bu söylentiler üzerine Birick açıklama yapmıştı:
“Haber asılsız arkadaşlar, hamile değilim. Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil"
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