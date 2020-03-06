Burcu Biricik özel hayatında yeniliğe kapalı

‘Hayat Şarkısı’ dizisinde canlandırdığı ‘Hülya’ karakterini çok sevdiğini ve özlediğini söyledi. Yeşilçam yıldızlarına büyük hayranlık duyduğunu belirten Burcu Biricik, “Hem tiyatro yapmak istiyorum, hem de internet dizilerinde rol almak. Bu ay, bir festival filmi için kamera karşısına geçeceğim. Mesleğimde her türlü yeniliğe açığım. Ama özel hayatımda yeniliklere açık değilim” dedi.

'Sinema filmine başlıyoruz'

Burcu Biricik yeni projesini de dergideki röportajında açıkladı:

Martın sonunda çekeceğimiz, hatta 2.5 haftada tamamlayacağımız bir sinema filmimiz olacak. İlk başta festivallere göndermeyi planladığımız bir proje. Festival ya da sanat filmi dediğimiz filmlerde popüler kültürün istediği gibi değil de, biraz daha rahat ve sakin olunabildiği için yer almak istiyorum.

'Kendinle gurur duy'

Burcu Biricik, mutlu olmak için neler yaptığını ise şöyle anlattı:

Gerçekten zor bir hayat yaşıyoruz. Şehit haberleriyle içimiz yanarken, bir yandan da kadın ölümleri, hayvan işkence haberlerini okuyoruz. Acaba koronavirüs Türkiye’ye de gelecek mi diye korkuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların beraberinde getirdiği negatif enerjiyle tahammülsüz, suçlayıcı, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. O yüzden kendimi hep iyiye koşullamaya çalışıyorum. Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum. Şartlarımız bu kadar zorken ve düşmeye elverişliyken, kendimizi güçlü ve dik tutabilirsek, sevmeyi bilirsek çok daha tahammüllü, hoşgörülü insanlar olabiliriz diye düşünüyorum.



