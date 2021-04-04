Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’ndan yeni pozlar

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da Burcu Biricik, dünyalar güzeli, saf Nalan karakterini, Feyyaz Şerifoğlu ise Koroğlu şirketlerinin veliahdı Sedat rolünü üstleniyor.

MASALLARDAKİ AŞKI YAŞAYACAKLAR MI?

Nalan (Burcu Biricik), iyi huylu, naif, çok güzel bir genç kadındır. Sedat’ın (Feyyaz Şerifoğlu) ailesinin sahibi olduğu Koroğlu şirketinde mimarlık yapmaktadır. Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Sedat ve bu durumdan haberi olmayan Nalan’ın yolları kesişir ve ikili birdenbire kendilerini evlilik arifesinde bulur…

Peki, Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız, 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de…

MASAL PRENSESİ GİBİ…

Adeta bir masal prensesini andıran Biricik; “Camdaki Kız, benim için çok heyecan verici ve seyircideki karşılığını da merakla beklediğim bir proje. Nalan, naifliğinin ve güler yüzünün ardında aslında büyük acılar ve hüzün saklamasına rağmen hayal kurmaktan ve masallara inanmaktan vazgeçmeyen bir karakter” yorumunda bulundu.

Güzelliğiyle göz dolduran, saf ve naif karakteriyle sevilen, küçüklüğünden bu yana el bebek gül bebek büyütülen, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayatı olan Nalan’ı canlandıran Biricik; “Burcu olarak hayata çok daha gerçekçi bir pencereden baktığım için hayal kurmayı Nalan’dan öğreneceğimi düşünmek beni daha da heyecanlandırıyor” dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor. Camdaki Kız’ın yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor.