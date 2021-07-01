Burcu Biricik'ten bikinili poz
Kanal D'de ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
01 Temmuz 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Burcu Biricik, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi. Plajda arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Biricik, Instagram hesabının hikayeler bölümünden bikinili pozlarını paylaştı
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