Magazin Burcu Çağrı, Emre Altuğ'a gönderme mi yaptı?

Burcu Çağrı, Emre Altuğ'a gönderme mi yaptı?

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Burcu Çağrı, Emre Altuğ'a gönderme mi yaptı?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, manken Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra aşk orucunu Burcu Çağrı ile bozduğu iddia edilmişti. Emre Altuğ'un aşk iddialarını yalanlamasından sonra Çağrı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

13 Ocak 2021, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
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Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Burcu Çağrı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerine eklemişti.

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Eski model, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum” notunu düşmüştü. Çağrı, yaptığı bu paylaşımı, “aşkını ifşa etti” şeklinde haber yapılınca silmişti.

'Birliktelik yok'

Çağrı'nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesi üzerine Emre Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.

'Karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin'

Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım daha yaptı. “Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin” diyen Burcu Çağrı’nın, Emre Altuğ’a göndermede bulunduğu iddia edildi.

'Beni ilgilendiren bir konu değil'

Sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Şıkel, konuyla "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.


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