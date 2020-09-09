Burcu Esmersoy, detoks kampında
Sunucu Burcu Esmersoy, Le Méridien Bodrum’da detoksa başladı.
09 Eylül 2020, Çarşamba 08:15 Son Güncelleme:
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Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, bir karesinin altına, “Sağlıklı beslenerek, doğru bildiğim yanlışları öğrenerek, tekrar kitaplarıma konsantre olabildiğim, bol sohbetle geçen, sosyal medyadan uzak mis gibi bir hafta” notunu düştü.
'Fıstık gibisiniz'
Takipçileri Esmersoy’u, “Fıstık gibisiniz” ve “Detoks yaramış” gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.
Karantina günlerini evde geçiren Burcu Esmersoy, normalleşmenin ardından tatile çıkmıştı. Güzel sunucu, yaz aylarını Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyarak geçirdi.
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