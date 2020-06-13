Magazin Burcu Esmersoy: 'Dünya Güzelleri' 25 yıllık kariyerimin en zor programıydı

Burcu Esmersoy: 'Dünya Güzelleri' 25 yıllık kariyerimin en zor programıydı

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Burcu Esmersoy: 'Dünya Güzelleri' 25 yıllık kariyerimin en zor programıydı

Burcu Esmersoy, 'Hakan Gence'yle evden'in konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy, Safiye Soyman. Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile yaptığı 'Dünya Güzelleri' programıyla ilgili konuştu.

13 Haziran 2020, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy, "25 yıllık hayatında senin için en zor program hangisiydi?" sorusuna 'Dünya Güzelleri' diyerek

yanıt verdi. "O program bana pek çok şey öğretti" diyen Esmersoy, şöyle konuştu:

Statüleri, işleri ne olursa olsun, ne yaptıkları hiç önemli değil. Çevrendeki herkese saygılı ve sevgi dolu davranmanın çok kıymetli bir şey olduğunu gördüm. Zaten biliyordum ama daha da dikkat eder hale geldim.

Burcu Esmersoy'un açıklamalarından satır başları:

- Aşk beni güzel bir kadın yapar. Aşkın bendeki karşılığı kelebekler. O kelebek hissi...

- Rahat rahat yemek yiyebilmek için günde 3 saat spor yapıyorum.

- İnsanlar hayatlarında en az bir kere âşık olmalı.

- 'Dünya Güzelleri', 25 yıllık kariyerimin en zor programıydı.

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