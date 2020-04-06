Magazin Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

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Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

Burcu Esmersoy, YouTube kanalından evdeki anlarını paylaştı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy, “Evde yemek yapıyorum, kitap okuyorum ve dizi izliyorum” dedi. Son dönemde izlediği dizileri takipçilerine tanıtan ünlü sunucu, son zamanlarda “Back with The Ex” (Eski Sevgiliye Dönme) adlı realty show’u izlediğini söyledi ve ekledi:

'Diğer ülkelerde ne yapılmış merak ettiğimden bu programı izliyorum'

Ben ‘ex’ten next olmaz’ (Eski sevgiliden yeni olmaz) diyenlerdenim. Bir televizyon programcısı olarak, diğer ülkelerde ne yapılmış merak ettiğimden bu programı izliyorum.



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