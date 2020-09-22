Magazin Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

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Burcu Esmersoy stresini böyle atıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. O anları takipçileriyle paylaşan sunucunun elindeki tesbihe benzetildi.

22 Eylül 2020, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde arabasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Burcu Esmersoy'un elindeki tesbihe benzetildi. Esmersoy gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil, mala olduğunu belirtip, ekledi. Güzel sunucu, "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım" dedi.

Uzak Doğu Asya kültürlerinde 'Mala' adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.


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