Bunu fark eden Demet Akalın, Burcu Esmersoy’a şu mesajı yazdı:

“Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor.”

Burcu Esmersoy ise Demet Akalın’a “Hesap düzeninde bir şey deniyoruz” yanıtını verdi. Ancak Demet Akalın’ın tepkisi büyüdü.

'Saçma sapan deneylere alet etme beni'

Popçu “Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni” diyerek Burcu Esmersoy’u takipten çıktı.

Burcu Esmersoy yeni yuvasında parti verecek

***Burcu Esmersoy 1.5 yıl evli kaldığı Berk Suyabatmaz’dan iki ay önce boşanmış, Tarabya’da birlikte oturdukları evi birkaç gün içinde terk etmişti.

Göktürk’e taşınan Burcu Esmersoy yeni villasının dekorasyonunu bitirmek üzere. Ağaçları kurtararak bahçe düzenlemesi yapan Burcu Esmersoy aylık kirası 20 bin TL olan yuvasında bir parti verecek.

Burcu Esmersoy yeni evini bir ayda dekore etti.

Müge Dağıstanlı/ POSTA





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