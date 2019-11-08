Oyuncu Burcu Kara, Instagram hesabından ağlu 10 günlükkken çekindiği bir fotoğrafını yayımladı.

Kara Fotoğrafını "Perşembe bitmeden bu fotoğrafı buraya iliştirmek istedim. Ali on günlük... Ve on gündür uyumayan, üstüne bir de saat başı sancılarıyla uğraşan bir yeni anne karesi. Mastit yüzünden o kadar canım acıyordu ki, anneme aglayarak, bu hep böyle sürmeyecek değil mi? diye sorduğumu hatırlıyorum. Geçti gitti ve ben o acıları bile özledim." notuyla paylaştı.

#olayıngeçmişi

Burcu Kara doğumundan 6 ay sonra YouTube kanalında, 'Hamileliğimde En Çok Duyduğum Cümleler' konu başlığıyla takipçilerine önerilerde bulunmuştu.

Oğlu Ali'nin odasında kamera karşısına geçen Burcu Kara, ''Annemden mi, yoksa kayınvalideden mi başlasam? Hamilelik sürecinde, etrafta büyükler belirir" demişti.

"Gerekli, gereksiz bilgilerle kafamızı çorba ederler. O tavsiyelerin, önerilerin ve yaşanmışlıkların anne adaylarına hiçbir faydası yok. Her insan aynı değil, ne olur yapmayın. İnsanları rahat bırakın." ifadeleriyle gönderme yapmıştı.

Hamileliğin son ayında kilo alacaksın diyenlere ise Burcu Kara, ''100 kilo olsam mutlu mu olacaksın? Sen kilo aldın diye, neden biz alalım? Bazen çıldırma noktasına geldim'' açıklamasını yapmıştı.

2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak'la nikâh masasına oturan Burcu Kara, 4 Eylül 2017'de oğlunu dünyaya getirmişti.

2018 temmuz ayında diş buğdayı partisi yapmıştı.

Partide oğluyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen oyuncu o fotoğrafın altına “Aslında dişleri çıkalı çok oldu ama bir araya gelip onun sağlığı için dua etmek bir türlü kısmet olmamıştı" demişti.

BUĞDAY KAVURMAYI UNUTMUŞ

Annesi buğday kavurup dağıtmayı unuttu heyecandan ama olsun. Yeter ki sağlıkları, kaderleri ve gelecekleri güzel olsun” notunu düşmüştü.





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