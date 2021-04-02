Magazin Burcu Kıratlı: Çocukça inatlaşmaları bitirdik

Burcu Kıratlı: Çocukça inatlaşmaları bitirdik

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Burcu Kıratlı: Çocukça inatlaşmaları bitirdik

Dokuz ay evli kaldığı şarkıcı Sinan Akçıl’dan boşanan ve geçtiğimiz aylarda Akçıl'la yeniden evlenen Burcu Kıratlı InStyle dergisinin nisan sayısına konuştu.

02 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • Oyunculuk benim nefes aldığım yer. Kamerayla aşk yaşıyorum. Kapadokya’da -30 derecede çekim yapmak da, kanserli bir kızı oynarken saçımı kazıtmak da. Kısaca rolümün gerektirdiği hiçbir şey bana zor gelmedi. Aşkla yaptım.
  • Sinan ile ilişkimizi, evliliğimizi çok güzel oturttuk. Çocukça inatlaşmalar bitti. Birlikte çok eğleniyoruz. Birbirimizin en yakın arkadaşıyız. Her şeyi paylaşıp konuşur, birbirimize sorarız. Birbirimizin hayallerine ortak olmak çok keyifli.
  • Lisede herkesin bir lakabı olurdu. Benimki siyahtı. “Siyah gibi net ve güçlü, siyah gibi gizemlisin” derlerdi. Saçım, kaşım ve gözüm de siyah olunca benimle çok bağdaştı. O dönem bu durum hoşuma gitmişti. Profilimdeki siyah ve 23 öyle kaldı. 23 ise doğduğum gün ve uğurlu sayım.
  • Çanta ve ayakkabıya çok para harcıyorum.
  • Evde vakit geçirmeyi seven biriyim. Film izlerim, yemek yaparım. Arkadaşlarım bana gelsin, film izleyelim sohbet edelim, oyun oynayalım. Misafir ağırlamak ailemden bana kalan bir gelenek.
  • Sinan küçük sürprizler yapar ve hediyeler alır bana. en son kendine alırken bana da Chelsea forması almış.
  • 18 yaşımdan bu yaşıma pek değişmedim aslında. Her şeyi büyük yaşarım; sevincimi, üzüntümü, şaşkınlığımı... Duygularıyla hareket eden biri oldum her zaman. Bu halimi de seviyorum.
  • Yatmadan önce mutlaka makyajımı silip yüzümü yıkıyorum. Haftada bir kez kendim evde cilt bakımı yapıyorum. Çok spor yapan biri değilim genetik olarak şanslıyım.

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