Burcu Kıratlı: Çocukça inatlaşmaları bitirdik
Dokuz ay evli kaldığı şarkıcı Sinan Akçıl’dan boşanan ve geçtiğimiz aylarda Akçıl'la yeniden evlenen Burcu Kıratlı InStyle dergisinin nisan sayısına konuştu.
02 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Oyunculuk benim nefes aldığım yer. Kamerayla aşk yaşıyorum. Kapadokya’da -30 derecede çekim yapmak da, kanserli bir kızı oynarken saçımı kazıtmak da. Kısaca rolümün gerektirdiği hiçbir şey bana zor gelmedi. Aşkla yaptım.
- Sinan ile ilişkimizi, evliliğimizi çok güzel oturttuk. Çocukça inatlaşmalar bitti. Birlikte çok eğleniyoruz. Birbirimizin en yakın arkadaşıyız. Her şeyi paylaşıp konuşur, birbirimize sorarız. Birbirimizin hayallerine ortak olmak çok keyifli.
- Lisede herkesin bir lakabı olurdu. Benimki siyahtı. “Siyah gibi net ve güçlü, siyah gibi gizemlisin” derlerdi. Saçım, kaşım ve gözüm de siyah olunca benimle çok bağdaştı. O dönem bu durum hoşuma gitmişti. Profilimdeki siyah ve 23 öyle kaldı. 23 ise doğduğum gün ve uğurlu sayım.
- Çanta ve ayakkabıya çok para harcıyorum.
- Evde vakit geçirmeyi seven biriyim. Film izlerim, yemek yaparım. Arkadaşlarım bana gelsin, film izleyelim sohbet edelim, oyun oynayalım. Misafir ağırlamak ailemden bana kalan bir gelenek.
- Sinan küçük sürprizler yapar ve hediyeler alır bana. en son kendine alırken bana da Chelsea forması almış.
- 18 yaşımdan bu yaşıma pek değişmedim aslında. Her şeyi büyük yaşarım; sevincimi, üzüntümü, şaşkınlığımı... Duygularıyla hareket eden biri oldum her zaman. Bu halimi de seviyorum.
- Yatmadan önce mutlaka makyajımı silip yüzümü yıkıyorum. Haftada bir kez kendim evde cilt bakımı yapıyorum. Çok spor yapan biri değilim genetik olarak şanslıyım.